Groenlandia, protesta a Copenaghen contro Trump: presente delegazione del Congresso Usa

Migliaia di persone hanno riempito Copenaghen per difendere la Groenlandia dalle rivendicazioni di Donald Trump. In piazza anche una delegazione bipartisan del Congresso Usa, arrivata per rassicurare Danimarca e territorio artico.

Sotto un cielo grigio e carico di nebbia, migliaia di manifestanti si sono radunati nel cuore di Copenaghen per contestare le dichiarazioni di Donald Trump sulla Groenlandia. Le bandiere danesi e groenlandesi hanno colorato la piazza del municipio, trasformandola in un’unica distesa di rosso e bianco.

Dal centro della folla si è alzato più volte il nome della Groenlandia in lingua locale, Kalaallit Nunaat, gridato come segno di appartenenza e difesa dell’identità territoriale. Un messaggio chiaro contro qualsiasi ipotesi di annessione o controllo esterno.

Nella capitale danese è arrivata anche una delegazione bipartisan del Congresso degli Stati Uniti, impegnata in una missione diplomatica per rassicurare sia il governo danese sia le autorità groenlandesi. Il gruppo ha voluto chiarire la distanza tra le posizioni di Trump e il sentimento prevalente negli Stati Uniti.

Secondo i dati citati in conferenza stampa dalla senatrice repubblicana Lisa Murkovsky, circa il 75% degli americani non considera positiva l’idea che gli Stati Uniti acquisiscano la Groenlandia. La senatrice ha sottolineato il ruolo del Congresso nel mantenere equilibrio e rispetto nelle relazioni internazionali legate all’Artico.