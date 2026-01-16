Belen Rodriguez racconta i giorni difficili tra febbre, flebo e riflessioni sul vaccino

Febbre alta, tosse e spossatezza hanno costretto Belen Rodriguez a fermarsi per giorni. La showgirl ha raccontato sui social il periodo difficile, tra cure, riflessioni personali e un lento ritorno alle energie.

Belen Rodriguez ha attraversato una settimana complessa, segnata da un improvviso peggioramento delle condizioni fisiche. Per tre giorni è rimasta quasi immobile, alle prese con febbre elevata e una tosse persistente che le hanno tolto ogni forza.

La showgirl ha spiegato di aver raggiunto i 39 gradi di febbre, una situazione che l’ha costretta a rallentare completamente, nonostante la voglia di reagire e tornare subito alla normalità. La stanchezza, però, ha avuto la meglio.

Nel suo racconto ha sottolineato come il malessere non sia stato un caso isolato. Anche diverse persone a lei vicine, ha detto, stanno vivendo sintomi simili, una coincidenza che l’ha portata a condividere una riflessione personale legata al periodo successivo al vaccino.

Senza entrare in dettagli specifici, Belen ha accennato alla sensazione diffusa di debolezza che, secondo lei, accomuna molte persone in questa fase. Un pensiero espresso con cautela, come semplice impressione maturata osservando ciò che accade intorno a lei.

Per ritrovare un po’ di energia, la showgirl ha raccontato di essersi affidata a una flebo di vitamine, che le avrebbe restituito parte delle forze perse nei giorni precedenti. Un supporto che, a suo dire, si è rivelato decisivo per iniziare a sentirsi meglio.

Ora Belen ha spiegato di essere in fase di recupero, con la consapevolezza di dover ascoltare di più il proprio corpo e rispettare i tempi necessari per tornare completamente in forma.