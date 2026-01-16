Federer riaccende il dibattito: Sinner e Alcaraz vincerebbero ancora senza rivali?

Un allenamento di Federer a Melbourne riaccende il dibattito sul dominio di Sinner e Alcaraz. Il pubblico resta incantato e i social si dividono: c’è chi si chiede se, con lo svizzero in campo, i nuovi leader avrebbero la stessa libertà.

Alla vigilia degli Australian Open 2026, un semplice allenamento è bastato per riportare Roger Federer al centro della scena. Alla Rod Laver Arena, lo svizzero ha condiviso il campo con Casper Ruud in una sessione aperta al pubblico che ha trasformato la nostalgia in discussione sportiva.

Federer, sei volte campione a Melbourne e atteso il giorno successivo nella cerimonia inaugurale del torneo, ha mostrato una naturalezza che ha subito colpito gli spettatori. Colpi puliti, tempi impeccabili e una leggerezza che ha fatto riaffiorare un pensiero ricorrente: quanto spazio avrebbero oggi Sinner e Alcaraz con lui ancora in attività?

L’allenamento si è chiuso con un mini match in stile tie-break, dominato dallo svizzero con un netto 7-2 su Ruud, attuale numero 13 del ranking ATP. Un epilogo che ha amplificato l’impressione di un campione mai davvero uscito di scena, almeno nell’immaginario dei tifosi.

Sui social il confronto è diventato immediato. C’è chi sostiene che, scegliendo pochi tornei mirati, Federer potrebbe ancora incrementare il proprio palmarès negli Slam. Altri ipotizzano senza esitazioni una sua presenza stabile almeno fino alle semifinali del tabellone australiano.

Il dibattito resta aperto e divide gli appassionati tra realismo e romanticismo sportivo. Intanto, il breve ritorno in campo del fuoriclasse svizzero ha dimostrato una cosa sola: il fascino di Federer continua a mettere in discussione anche le certezze della nuova generazione.