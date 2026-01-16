Bambino di due anni trovato senza vita nel letto a Ottana, annullati i festeggiamenti

Una tragedia improvvisa ha colpito Ottana: un bambino di due anni è morto nel sonno per un arresto cardiaco. La comunità, sconvolta, ha annullato tutte le celebrazioni previste per la giornata.

La scoperta è avvenuta nella serata di mercoledì 15 gennaio, quando i genitori si sono avvicinati al letto del figlio di due anni, che stava riposando, accorgendosi che non dava più segni di vita. Il piccolo era stato messo a dormire come ogni sera, senza che nulla lasciasse presagire l’improvviso malore.

Secondo le prime informazioni, il cuore del bambino avrebbe smesso di battere mentre dormiva. L’ipotesi più accreditata è quella di un arresto cardiaco, ma saranno gli accertamenti medici a chiarire le cause precise del decesso.

La notizia si è diffusa rapidamente nel paese, generando un’ondata di dolore e incredulità. La comunità, già impegnata nei preparativi per le celebrazioni in onore di Sant’Antonio Abate, si è fermata di fronte a una perdita che ha colpito profondamente tutti.

L’amministrazione comunale di Ottana, insieme all’associazione culturale Sant’Antonio Abate e ai gruppi coinvolti nell’organizzazione degli eventi, ha comunicato l’annullamento dei festeggiamenti civili previsti per la giornata, come segno di rispetto e vicinanza alla famiglia del piccolo.

Il paese si è raccolto nel silenzio, condividendo il dolore dei genitori e dei familiari, mentre le iniziative programmate sono state sospese per lasciare spazio al lutto e al cordoglio collettivo.