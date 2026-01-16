Meloni e Takaichi, incontro a Tokyo tra manga e simboli di amicizia

Un incontro istituzionale a Tokyo si trasforma in un momento informale tra immagini manga, simboli ambientali e messaggi di amicizia, raccontato direttamente sui social dalla premier italiana.

Una foto in stile manga diventa il dettaglio più commentato della visita di Giorgia Meloni in Giappone. La presidente del Consiglio ha condiviso sui social uno scatto che la ritrae accanto alla premier nipponica Sanae Takaichi, entrambe sorridenti davanti alla versione illustrata dell’immagine.

Nel messaggio che accompagna la pubblicazione, Meloni sottolinea il legame tra Italia e Giappone con parole che richiamano amicizia e sintonia, nonostante la distanza geografica tra i due Paesi.

L’incontro ufficiale ha lasciato spazio anche a un momento simbolico. Takaichi ha infatti donato alla premier italiana la mascotte di Expo Green 2027, Tunku Tunku, un personaggio a forma di cuore che rappresenta natura, sviluppo e crescita sostenibile.

Insieme alla mascotte, Meloni ha ricevuto alcuni disegni realizzati da bambini, gesto pensato per rafforzare il valore culturale ed educativo della collaborazione tra le due nazioni.

La scena, tra diplomazia e leggerezza, ha mostrato un lato più informale del vertice, trasformando un incontro istituzionale in un racconto visivo capace di unire politica, cultura pop e relazioni internazionali.