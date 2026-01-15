Agguato a Foggia, ucciso Alessandro Moretti: era il nipote del boss Rocco

Agguato a Foggia: un uomo di 34 anni è stato colpito mentre viaggiava in scooter e non è sopravvissuto. La vittima è Alessandro Moretti, legato a una delle famiglie storiche della criminalità organizzata locale.