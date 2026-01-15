Referendum giustizia, Sì in vantaggio nei sondaggi e partiti stabili

Il sondaggio Emg per Tg3 fotografa un referendum sulla giustizia con i Sì in vantaggio, partiti stabili ai vertici e coalizioni quasi alla pari. Affluenza in calo, indecisi ancora numerosi.

Il nuovo rilevamento Emg diffuso dal Tg3 restituisce un quadro chiaro sul referendum sulla riforma della giustizia: i Sì guidano con il 48,7%, in crescita di oltre un punto rispetto alla settimana precedente. I contrari si fermano al 30%, mentre l’area degli indecisi scende al 21,3%.

L’affluenza stimata alle urne per il referendum è al 43%, un dato che conferma una partecipazione contenuta nonostante la progressiva riduzione degli elettori incerti.

Guardando invece allo scenario elettorale, le coalizioni risultano separate da una distanza minima. Il centrodestra si posiziona al 46,8%, in lieve flessione, mentre il centrosinistra sale al 45,6%, accorciando ulteriormente il divario.

L’area centrista, composta principalmente da Azione e Libdem, raggiunge complessivamente il 4,7%, con una variazione negativa marginale rispetto alla precedente rilevazione.

Sul fronte dei singoli partiti, il vertice resta invariato. Fratelli d’Italia mantiene la prima posizione con il 28,6%, seguito dal Partito Democratico al 22,3% e dal Movimento 5 Stelle al 12,8%.

Lega e Forza Italia condividono la stessa percentuale, entrambe all’8,3%. Nel perimetro del centrosinistra, Alleanza Verdi e Sinistra si colloca al 5,9%, Italia Viva al 2,8% e Più Europa all’1,8%.

Nel campo del centrodestra, Noi Moderati registra l’1,6%. L’affluenza ipotizzata per eventuali elezioni politiche si attesterebbe invece al 55%, in calo rispetto al 64% registrato nel 2022.