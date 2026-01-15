Macchinetta del caffè, 1,60 euro contesi e licenziamento: il Tribunale condanna l'azienda

Un resto mai ricevuto, un recupero davanti al tecnico e un’accusa di furto: così una pausa caffè è diventata un caso giudiziario a Brescia, con un licenziamento poi giudicato eccessivo e risarcito dal Tribunale.