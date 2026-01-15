Meloni festeggia 49 anni a Tokyo tra missione diplomatica e messaggi ai sostenitori

Compleanno lontano dall’Italia per Giorgia Meloni, impegnata in missione a Tokyo. Tra incontri istituzionali, messaggi di auguri e un videoringraziamento, la premier celebra i 49 anni in una giornata di lavoro e diplomazia.

Giorgia Meloni ha spento quarantanove candeline in Giappone, nel pieno della sua missione asiatica. La premier è arrivata a Tokyo in mattinata, proveniente dal Sultanato dell’Oman, dando avvio alla seconda tappa del viaggio istituzionale.

La presidente del Consiglio ha trascorso gran parte della giornata in hotel, nel quartiere di Minato, area nota per la presenza di ambasciate e zone internazionali come Roppongi. Il tempo è stato dedicato al riposo e alla preparazione dei dossier per gli incontri ufficiali previsti il giorno successivo.

Tra gli appuntamenti principali figura il bilaterale con il primo ministro giapponese Sanae Takaichi, al centro di un’agenda che punta a rafforzare i rapporti politici ed economici tra Italia e Giappone.

La sera, Meloni ha condiviso un momento informale con i collaboratori, brindando con lo staff in uno dei ristoranti della capitale, simbolo mondiale della cultura gastronomica nipponica.

Nel frattempo sono arrivati numerosi messaggi di auguri dai parlamentari di Fratelli d’Italia. Il partito ha dedicato un post alla leader, ricordando anni di impegno politico, successi elettorali e legame con il Paese.

La premier ha scelto di rispondere con un breve videomessaggio rivolto ai follower. Ha ringraziato per l’affetto ricevuto, sottolineando come, pur trovandosi lontana dall’Italia per lavoro, i messaggi abbiano avuto un peso importante.

Nel video, Meloni ha definito il sostegno dei cittadini una fonte di energia, spiegando che sentirsi vicina alle persone anche a distanza rappresenta per lei una spinta decisiva nel suo ruolo di presidente del Consiglio.