Julio Iglesias e le accuse di violenza sessuale, cosa emerge sulle denunce di domestica e fisioterapista

Julio Iglesias interviene sulle accuse mosse da due ex collaboratrici, mentre emergono nuovi dettagli sulle presunte violenze avvenute tra Caraibi e Bahamas. Il cantante parla di una verità destinata a chiarirsi.

Il nome di Julio Iglesias torna al centro dell’attenzione per gravi accuse che coinvolgono due sue ex dipendenti. Il cantante spagnolo, oggi 82enne, avrebbe commentato la vicenda con parole improntate alla fiducia in un futuro chiarimento dei fatti.

Secondo quanto riportato, Iglesias non avrebbe rilasciato dichiarazioni dirette pubbliche, ma avrebbe espresso in privato la convinzione che la verità finirà per emergere. Il racconto della conversazione non contiene citazioni testuali, ma viene attribuito a un rapporto personale di lunga data con l’artista.

Le presunte vittime sono una domestica e una fisioterapista che in passato hanno lavorato per lui. Entrambe sostengono di aver subito abusi durante il periodo trascorso nelle residenze del cantante situate in Repubblica Dominicana e alle Bahamas.

I fatti contestati risalirebbero al 2021, quando le due donne avevano rispettivamente 22 e 28 anni. Le accuse includono non solo violenza sessuale, ma anche presunti elementi riconducibili alla tratta di esseri umani.

La vicenda si inserisce in un contesto particolarmente delicato per l’immagine pubblica dell’artista, che nella sua carriera ha venduto oltre 300 milioni di dischi in tutto il mondo e rappresenta una delle figure più note della musica internazionale.

Al momento, l’unica posizione attribuita a Iglesias è quella di un’attesa fiduciosa verso un chiarimento completo della situazione, mentre le dichiarazioni delle due ex dipendenti continuano ad alimentare l’attenzione sull’evoluzione del caso.