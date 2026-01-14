Mauro Sbetta trovato morto a Strigno, indagini per omicidio: chi era la vittima

Il corpo di Mauro Sbetta, 68 anni, è stato scoperto nel suo appartamento di Strigno con una grave ferita alla testa. La Procura indaga per omicidio mentre gli inquirenti ricostruiscono le ultime ore della vittima.

La scoperta è avvenuta nella notte tra il 13 e il 14 gennaio, quando Mauro Sbetta, 68 anni, è stato trovato privo di vita nel suo appartamento di via Marconi, nel centro di Strigno. Il corpo giaceva nel soggiorno, circondato da una grande quantità di sangue, con una profonda ferita alla nuca che ha subito orientato le indagini verso l’ipotesi di un’aggressione.

A dare l’allarme è stato un cugino, preoccupato perché da giorni non riusciva a mettersi in contatto con lui. All’ingresso dei soccorritori, l’abitazione presentava segni evidenti di disordine e una portafinestra con i vetri infranti, dettaglio ritenuto rilevante dagli investigatori.

La Procura ha disposto l’autopsia, prevista per venerdì, per chiarire se le lesioni alla testa siano compatibili con una caduta accidentale o se confermino una dinamica violenta. Al momento, la pista dell’incidente viene considerata secondaria rispetto a quella dell’omicidio.

Sul posto sono intervenuti il sostituto procuratore Davide Ognibene, il medico legale e i carabinieri, che hanno effettuato rilievi per l’intera giornata. Ogni elemento utile viene analizzato per ricostruire cosa sia accaduto nelle ultime ore di vita dell’uomo.

Gli inquirenti stanno esaminando anche la rete di conoscenze della vittima, ex dipendente della Set Distribuzione di Trento, e hanno acquisito le registrazioni delle telecamere presenti nell’area. L’obiettivo è individuare eventuali movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione.

La notizia ha scosso profondamente la comunità locale. Il sindaco di Castel Ivano, Alberto Vesco, ha parlato di un clima di forte inquietudine, ricordando l’imponente presenza delle forze dell’ordine in paese e la chiusura temporanea della strada principale, immagini che hanno accentuato il senso di smarrimento tra i residenti.