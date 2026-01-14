Tentata rapina a Lonate Pozzolo, 37enne muore accoltellato: indagini in corso

Un tentativo di furto in una villa del Varesotto si è trasformato in un episodio di violenza mortale. Un 37enne è deceduto dopo essere stato ferito al petto con un coltello, mentre il complice è riuscito a fuggire.

La vicenda si è consumata tra Lonate Pozzolo e Magenta, nell’hinterland lombardo. Un uomo di 37 anni è arrivato in condizioni critiche davanti all’ospedale, dove è stato immediatamente soccorso. La ferita al torace, provocata da un’arma da taglio, si è però rivelata fatale.

Poco dopo, i carabinieri hanno chiarito il contesto dell’accaduto: la vittima avrebbe tentato un furto insieme a un complice all’interno di una villa. Il proprietario dell’abitazione, un 33enne, avrebbe reagito colpendolo con un coltello durante la colluttazione.

Leggi anche Tentata rapina a Napoli: 16enne accoltellato nel quartiere San Lorenzo

Anche il padrone di casa è rimasto ferito, dopo essere stato colpito con calci e pugni. Le sue condizioni hanno reso necessario il ricovero in ospedale, mentre le forze dell’ordine avviavano i primi accertamenti sul posto.

Secondo la ricostruzione, i due presunti ladri avevano forzato l’ingresso dell’abitazione in tarda mattinata, riuscendo a entrare prima di essere scoperti. Ne è nato un confronto violento, culminato nel colpo che ha raggiunto il 37enne al petto.

Dopo l’aggressione, l’uomo ferito e il complice sarebbero fuggiti in auto, aiutati da un terzo soggetto rimasto ad attenderli all’esterno. Il 37enne è stato poi abbandonato davanti all’ospedale di Magenta, dove è deceduto poco dopo l’arrivo.

All’esterno della struttura sanitaria si sono radunate diverse persone legate alla vittima, creando momenti di tensione e difficoltà operative per il personale medico.

Le indagini sono coordinate dalla Procura di Busto Arsizio e affidate ai carabinieri di Busto Arsizio e del Nucleo investigativo di Varese, che stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica e individuare i responsabili della fuga.