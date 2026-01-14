Maya Santori, addio a 9 anni: leucemia fulminante e dolore a Selvazzano Dentro

La comunità di Selvazzano Dentro piange Maya Santori, scomparsa a soli 9 anni dopo una leucemia fulminante. Dall’allarme poco prima di Natale al ricovero a Padova, una tragedia che ha scosso familiari, amici e cittadini.

San Domenico di Selvazzano Dentro è stata travolta da una notizia che ha lasciato tutti senza parole. Maya Santori, 9 anni, è morta domenica all’ospedale di Padova dopo pochi giorni di ricovero, stroncata da una leucemia particolarmente aggressiva.

La bambina viveva con i genitori, Eleonora e Matteo, e con la sorella Emma. Fino a poche settimane fa conduceva una vita serena, fatta di scuola, amicizie e giochi. I primi segnali della malattia sono comparsi a ridosso del Natale, trasformando in breve tempo la quotidianità della famiglia in un percorso di speranza e paura.

Il quadro clinico è precipitato rapidamente. Nonostante le cure e l’assistenza costante dei medici, la malattia non ha lasciato margini di intervento. La notizia della sua scomparsa si è diffusa in poche ore, suscitando un’ondata di commozione in tutto il paese.

Maya era conosciuta come una bambina solare, sempre sorridente, molto legata ai compagni di classe e agli insegnanti. A scuola era apprezzata per la sua dolcezza e per la capacità di farsi voler bene da tutti.

Il sindaco Claudio Piron ha espresso pubblicamente la vicinanza dell’amministrazione comunale alla famiglia, sottolineando il dolore condiviso da tutta la cittadinanza per la perdita di una bambina così giovane.

I funerali si svolgeranno oggi, 14 gennaio, alle ore 15, nella chiesa di San Domenico a Selvazzano. La comunità si stringerà attorno ai genitori, alla sorella e ai familiari per accompagnare Maya nel suo ultimo saluto.