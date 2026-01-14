Sonno, dieta e peso: perché dormire bene conta più del digiuno intermittente

Dormire poco può compromettere qualsiasi strategia di dimagrimento. Il professor Giorgio Calabrese chiarisce perché il sonno è decisivo per il peso, ridimensiona il ruolo del digiuno intermittente e critica l’eccesso di proteine nelle linee guida americane.