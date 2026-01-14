Shokz OpenFit Pro: l’evoluzione dell’open-air

Shokz, pioniere nell’innovazione delle cuffie open-ear, presenta OpenFit Pro , gli auricolari true wireless open-ear più rivoluzionari del marchio. Presentati al CES 2026, sono i primi auricolari del brand a combinare la tecnologia del driver a doppia membrana sincronizzata con la riduzione del rumore, offrendo agli utenti un’esperienza sonora superiore e la possibilità di passare agevolmente tra modalità immersive e open-ear a seconda dell’ambiente circostante.

Suono superiore e immersivo

Gli auricolari OpenFit Pro, grazie alla tecnologia esclusiva SuperBoost™ , offrono un suono potente, nitido e privo di distorsioni. Il driver a doppia membrana sincronizzata muove i diaframmi in perfetta armonia, restituendo ogni sfumatura musicale con alti cristallini e bassi profondi e definiti. La struttura innovativa, con cappuccio in alluminio aerospaziale e diaframma in silicone premium, garantisce stabilità nelle vibrazioni e un audio ricco e preciso.

Leggi anche SHOKZ | OpenDots ONE: i nuovi auricolari true wireless open-ear a clip

Per un’esperienza ancora più coinvolgente, il modello è ottimizzato per Dolby Atmos con head tracking , rendendo film, musica e contenuti multimediali straordinariamente immersivi. Chi desidera personalizzare l’audio può scegliere tra cinque profili EQ preimpostati o crearne due su misura tramite l’app Shokz, adattando il suono alle proprie preferenze. Tutte queste innovazioni segnano un significativo passo avanti per il sistema OpenSound del brand, confermando l’eccellenza di Shokz nella tecnologia open-ear.

Il giusto equilibrio tra attenzione e concentrazione Per le cuffie open-ear, ridurre i rumori esterni è una sfida. Con OpenFit Pro, Shokz introduce per la prima volta una tecnologia di riduzione del rumore che si integra al suo iconico design open-ear, offrendo maggiore libertà di ascolto rispetto ai modelli precedenti.

Il nuovo sistema a triplo microfono, supportato dall’algoritmo ear-adaptive, analizza con precisione i suoni provenienti dall’esterno e dall’interno dell’orecchio, regolando in tempo reale il livello di attenuazione. La modellazione acustica avanzata garantisce prestazioni affidabili su diverse forme e adattamenti dell’orecchio. La possibilità di passare tra diverse modalità rende ambienti come ufficio, caffè o palestra più adatti alla concentrazione, mentre all’aperto o in bici gli utenti possono restare open-ear e mantenere piena consapevolezza di ciò che li circonda.

Infine, attraverso l’applicazione dedicata è possibile regolare manualmente il livello di riduzione del rumore, adattandolo alle proprie esigenze, sia per concentrarsi profondamente sia per rimanere sempre connessi all’ambiente circostante.

Design pensato per il massimo comfort OpenFit Pro è progettato con un design a blocco unico elegante, con microfono a profilo rialzato e Noise Reduction Ring , pensato per migliorare la qualità delle chiamate. La finitura in silicone ultra-morbido, abbinata ai sottilissimi archetti in lega di nichel-titanio, garantisce una sensazione delicata sulla pelle e una flessibilità che si adatta alle diverse forme dell’orecchio, assicurando comfort e stabilità anche nell’uso prolungato. Per chi ha orecchie più piccole, sono inclusi accessori di supporto dedicati che garantiscono un ulteriore livello di stabilità e sicurezza.

Pensata per sostenere i ritmi della vita quotidiana, la batteria garantisce fino a 12 ore di ascolto con una sola carica e fino a 50 ore complessive grazie alla custodia. Anche nei momenti più frenetici, bastano 10 minuti di ricarica rapida per ottenere fino a 4 ore di utilizzo, mentre la compatibilità con la ricarica wireless assicura un’ulteriore comodità.

Con questo modello, Shokz alza ulteriormente l’asticella dell’esperienza d’uso, puntando su semplicità e affidabilità. I pulsanti fisici impermeabili e il sensore che rileva quando gli auricolari sono indossati rendono il controllo intuitivo, mentre multipoint, certificazione IP55 e Bluetooth 6.1 garantiscono prestazioni costanti per tutta la giornata.

Disponibile nelle colorazioni nero e bianco, OpenFit Pro sarà acquistabile in Italia entro la fine di maggio al prezzo consigliato al pubblico di 249 euro, sul sito it.shokz.com e presso i principali rivenditori autorizzati di elettronica di consumo.