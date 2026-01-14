LA FINE DEI TEMPI STA PER ARRIVARE. Il Mini-set Echi dell'Infinito di Hearthstone è arrivato il 13 gennaio con 38 carte che stravolgono il tempo , preparando il terreno per uno scontro finale mozzafiato. La guerra di Murozond contro il tempo che è iniziata in Oltre i Flussi Temporali sta arrivando alla battaglia finale tra lo Stormo dei Draghi di Bronzo e lo Stormo dei Draghi dell'Infinito alla Fine dei Tempi, dove tutte le linee temporali convergono. L'esito deciderà il destino di ogni cosa.

POTENZA INFINITA

Leggi anche Hearthstone: Mini-set Braci dell'Albero del Mondo - Sogni in Fiamme!

Accogliete il tuo lato oscuro. Mentre Cromie protegge le linee temporali, Morcie rompe allegramente le regole. Con Riavvolgimento potete cambiare l'effetto casuale della carta che avete appena giocato, ma Morcie vi permette di tenere entrambi gli esiti. Linee temporali doppie, doppio divertimento.Combo a due classi mai viste prima. Mago + Guerriero? Druido + Cacciatore di Demoni? Stregone + Cacciatore?! La crisi temporale ha gettato tutto nel caos, creando carte con nuove accoppiate bizzarre.Riportate indietro l'orologio e cambia le sorti della battaglia. Controllate il potere delle meccaniche passate e presenti per spostare l'ago della bilancia:Intensificate il vostro Potere Eroe per sbloccare nuove abilità per il Cavaliere della Morte e il LadroDai Doni Oscuri al Sacerdote, al Paladino e al CacciatoreCompletate una missione ardua per lo Stregone e il CacciatoreRiavvolgete la linea temporale per colpire di nuovo con il Ladro

La versione normale del Mini-set può essere acquistata per 14,99 euro o per 2.000 Oro. La versione Dorata può essere acquistata per 69,99 euro o per 10.000 Oro e include una copia Diamante bonus del servitore Leggendario Murozond della Fine dei Tempi.