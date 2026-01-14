Luciano Manzalini, addio allo storico volto dei Gemelli Ruggeri

La scomparsa di Luciano Manzalini priva la comicità italiana di una figura iconica. Colpito da un ictus un anno fa, il fondatore dei Gemelli Ruggeri si è spento a Bologna dopo una lunga malattia, lasciando un segno profondo tra teatro e televisione.

Si è spento martedì 13 gennaio nella clinica Villa Paola di Bologna Luciano Manzalini, protagonista assoluto della comicità surreale italiana. Aveva 74 anni e da tempo combatteva con le conseguenze di un ictus che lo aveva colpito l’anno precedente.

L’annuncio della morte è arrivato attraverso un messaggio pubblico del compagno di scena di sempre, Eraldo Turra, con cui aveva condiviso oltre quarant’anni di carriera. Un legame umano e artistico nato alla fine degli anni Settanta e diventato uno dei sodalizi più riconoscibili del teatro comico.

Nato a Milano ma legato a Bologna da gran parte della sua vita, Manzalini aveva incontrato Turra nel 1978 durante un’esibizione al Centro civico Mazzini. Da quell’incontro prese forma il progetto dei Gemelli Ruggeri, costruito sul contrasto fisico e su una comicità colta, visionaria e fuori dagli schemi.

Il percorso del duo si sviluppò nei circuiti del teatro sperimentale e trovò una casa creativa al Gran Pavese Varietà, spazio che contribuì alla crescita di numerosi protagonisti dello spettacolo italiano. In quegli anni Manzalini affinò uno stile personale, basato su tempi comici asciutti e un uso originale del linguaggio.

La notorietà nazionale arrivò con la televisione, grazie alla collaborazione con Antonio Ricci. I Gemelli Ruggeri divennero volti ricorrenti di programmi come Drive In e Lupo Solitario, imponendosi con le celebri parodie degli improbabili inviati da Croda, costruite su un grammelot dell’Est fatto di suoni e sguardi.

Parallelamente ai successi televisivi e alle esperienze su Rai Due con Gianni Minà, Manzalini non smise mai di frequentare il palcoscenico. Il teatro rimase fino agli anni Duemila il suo spazio privilegiato, luogo di sperimentazione continua e di rapporto diretto con il pubblico.