Webuild ottiene il contratto da 776 milioni per la nuova tratta T1 della Metro C di Roma

Un nuovo investimento rafforza l’espansione della Linea C di Roma, con un’opera strategica da 776 milioni che porterà due nuove stazioni nel quadrante nord, migliorando collegamenti e integrazione della rete metropolitana.

Il Consorzio Metro C, guidato da Webuild insieme a Vianini Lavori, si è aggiudicato la realizzazione della Tratta T1 della Linea C di Roma, un intervento dal valore complessivo di 776 milioni di euro. La quota riferibile a Webuild ammonta a 268 milioni e riguarda un collegamento considerato cruciale per l’evoluzione del trasporto pubblico cittadino.

Il nuovo tracciato unirà l’area di Clodio/Mazzini con Farnesina, estendendo la linea verso nord e introducendo due ulteriori stazioni. L’opera si inserisce in un piano più ampio che punta a ridisegnare la mobilità urbana della Capitale, rafforzando l’accessibilità di zone strategiche oggi meno servite.

L’avanzamento della linea arriva dopo l’apertura al pubblico, avvenuta lo scorso dicembre, delle stazioni Colosseo/Fori Imperiali e Porta Metronia. Queste fermate, realizzate nel cuore storico della città, hanno ampliato la rete di circa tre chilometri e creato un nodo di interscambio fondamentale con la Linea B.

La realizzazione delle cosiddette archeostazioni ha comportato operazioni complesse sotto il profilo tecnico e archeologico. Nel tratto tra Monte Compatri/Pantano e Clodio/Mazzini sono stati gestiti oltre 625.000 metri cubi di scavi, trasformando le attività di cantiere in un’occasione di tutela e valorizzazione del patrimonio storico.

La Tratta T1 sarà sviluppata congiuntamente alla T2, attualmente in fase di progettazione esecutiva e comprensiva del primo sottoattraversamento del Tevere. L’affidamento unitario consentirà uno scavo meccanizzato continuo da Farnesina fino a Piazza Venezia, evitando interruzioni operative e ottimizzando i tempi di realizzazione.

Parallelamente proseguono i lavori nella stazione Venezia, inseriti nella macrofase 2 del progetto complessivo. A regime, la Linea C raggiungerà una lunghezza totale di 29 chilometri con 31 stazioni, collegando il capolinea est di Monte Compatri/Pantano con Farnesina.

Attualmente risultano completate 24 stazioni lungo il tratto orientale fino al centro storico. Con questo intervento si amplia ulteriormente il profilo internazionale di Webuild nel settore delle metropolitane, che supera gli 890 chilometri di linee realizzate nel mondo.

Il gruppo è impegnato in progetti infrastrutturali di rilievo come il Grand Paris Express in Francia, le nuove linee metropolitane di Lima e la Sydney Metro. In Italia, dopo la realizzazione della M4 di Milano, sono in corso i lavori per la stazione Capodichino a Napoli, nell’ambito di una strategia focalizzata su mobilità urbana sostenibile e soluzioni tecnologiche avanzate.