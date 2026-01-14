Thailandia, gru crolla su un treno: almeno 22 vittime

Un cantiere ferroviario si trasforma in tragedia nel nord-est della Thailandia: una gru cede mentre passa un treno passeggeri. Il bilancio provvisorio parla di decine di vittime e feriti, con soccorsi resi difficili da fuoco e macerie.

Un grave incidente ha colpito il traffico ferroviario nel nord-est della Thailandia, dove una gru in acciaio è precipitata sui vagoni di un treno passeggeri in transito. L’impatto ha causato la morte di almeno 22 persone e il ferimento di circa 70 passeggeri.

La tragedia si è consumata nel distretto di Sikhio, nella provincia di Nakhon Ratchasima, a oltre duecento chilometri da Bangkok. La struttura metallica, impiegata nei lavori lungo la linea ferroviaria, è collassata proprio mentre il convoglio attraversava il tratto interessato dal cantiere.

Il peso della gru ha provocato il deragliamento di diversi vagoni. Numerosi passeggeri sono rimasti intrappolati tra lamiere e detriti, costringendo le squadre di emergenza a operare in condizioni estremamente complesse.

Subito dopo l’impatto è divampato un incendio, che ha ulteriormente rallentato le operazioni di soccorso. I vigili del fuoco hanno lavorato per ore per domare le fiamme e consentire l’accesso ai sanitari e ai tecnici della protezione civile.

Secondo le prime ricostruzioni, la gru faceva parte di un progetto legato alla futura alta velocità ferroviaria. Le autorità stanno verificando le cause del cedimento strutturale e il rispetto delle misure di sicurezza previste per i cantieri.

L’operatore ferroviario statale ha confermato che a bordo del treno viaggiavano 195 persone. Molti dei feriti sono stati trasferiti negli ospedali della zona, mentre prosegue l’identificazione delle vittime e il supporto ai familiari.

L’area dell’incidente resta sotto sequestro per consentire gli accertamenti tecnici e chiarire eventuali responsabilità legate alla gestione del cantiere e alla sicurezza della linea ferroviaria.