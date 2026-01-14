Pensione: come ottenere un assegno più alto chiedendo il ricalcolo all'INPS

Puoi aumentare l’assegno pensionistico chiedendo all’INPS il ricalcolo o neutralizzazione dei contributi: esclusi periodi con redditi bassi, i calcoli cambiano e l’importo può crescere, ma devi fare domanda entro termini precisi.

Chiedere il ricalcolo della pensione all’INPS significa contestare come è stato calcolato l’assegno per ottenere, se possibile, un importo maggiore rispetto a quello iniziale. Non è un adeguamento automatico: il pensionato deve presentare una domanda specifica indicando i periodi lavorativi che ritiene abbiano penalizzato il proprio trattamento.

Il meccanismo alla base del ricalcolo, chiamato anche neutralizzazione dei contributi, consente di escludere gli anni con redditi inferiori dal calcolo dell’assegno. Questo è particolarmente utile per chi ha continuato a lavorare con contratti part time o con stipendi bassi dopo aver maturato i requisiti pensionistici, perché quegli anni possono abbassare l’importo mensile.

Possono accedere a questa procedura soprattutto i pensionati che hanno versato contributi prima del 1996 e rientrano nelle categorie di pensione di vecchiaia o anticipata (dopo i 67 anni). Escludendo i periodi meno remunerativi, l’INPS ricalcola l’assegno sulla base dei periodi più vantaggiosi, aumentando così la pensione mensile.

La domanda va presentata entro tre anni dalla prima mensilità liquidata: se il termine è superato, decade il diritto al ricalcolo. È possibile inoltrare la richiesta direttamente online, tramite patronato, o presso gli uffici territoriali dell’INPS, allegando la documentazione che dimostra i periodi lavorativi da neutralizzare.

Una volta accolta, la ricostituzione produce effetti retroattivi entro i limiti della prescrizione, con possibile corresponsione di arretrati. Per chi ha pensioni basse a causa di stipendi ridotti negli ultimi anni di lavoro, questa procedura può tradursi in un assegno più vantaggioso.