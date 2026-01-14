Missione di Meloni in Asia tra Oman, Giappone e Corea del Sud: intese strategiche e nuovi accordi

Home / Social News / Missione di Meloni in Asia tra Oman, Giappone e Corea del Sud: intese strategiche e nuovi accordi

La missione asiatica di Giorgia Meloni si apre in Oman e prosegue tra Giappone e Corea del Sud, con incontri politici e accordi economici che puntano a rafforzare il ruolo italiano nell’Indo-Pacifico.