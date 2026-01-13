Iran, ucciso l'ex studente Unime Yasin Mirzaei durante le proteste contro il regime

Yasin Mirzaei, ex studente dell’Università di Messina, è stato ucciso durante le proteste in Iran. L’Ateneo siciliano esprime cordoglio e ribadisce il proprio sostegno alla comunità studentesca iraniana colpita dal conflitto.

Tra le vittime delle manifestazioni che da settimane scuotono l’Iran figura anche Yasin Mirzaei, giovane di origine curda che aveva studiato Geofisica all’Università degli Studi di Messina. Il ragazzo è stato colpito a morte da arma da fuoco l’8 gennaio, mentre partecipava alle proteste contro il regime.

L’Università di Messina ha diffuso una nota ufficiale in cui esprime profondo dolore per la perdita dello studente, sottolineando come la notizia abbia colpito duramente l’intera comunità accademica. L’Ateneo ha inoltre manifestato vicinanza e solidarietà agli studenti iraniani iscritti all’università.

Secondo quanto comunicato, molti di loro stanno vivendo ore di forte tensione emotiva, aggravate dalle difficoltà nel mantenere contatti con familiari e amici rimasti in Iran. Una condizione che incide in modo significativo sul benessere personale e sulla serenità del percorso di studi.

L’Università ribadisce i valori fondanti della propria identità: tutela della persona, rispetto dei diritti umani, libertà di pensiero e di espressione, oltre al netto rifiuto di ogni forma di violenza e discriminazione. Principi che, viene precisato, non restano solo dichiarazioni formali.

L’Ateneo intende infatti tradurre la solidarietà in interventi concreti, garantendo alle studentesse e agli studenti il massimo supporto possibile all’interno delle proprie competenze istituzionali.

Infine, l’Università accoglie e sostiene il messaggio di vicinanza espresso dalle rappresentanze studentesche, così come le iniziative di sensibilizzazione promosse in città, nel pieno rispetto dell’autonomia e della libertà di espressione della comunità universitaria.