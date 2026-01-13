Carabelli si taglia i capelli in campo ad Auckland durante un match ATP

Un gesto surreale durante un match ATP ad Auckland ha catturato l’attenzione del pubblico: Camilo Ugo Carabelli si è tagliato i capelli in panchina, in pieno primo set, prima di tornare a servire come se nulla fosse.

Il torneo ATP 250 di Auckland, tappa di avvicinamento agli Australian Open in programma dal 18 gennaio, ha regalato una scena destinata a entrare negli annali per la sua stranezza. Protagonista l’argentino Camilo Ugo Carabelli, impegnato nei sedicesimi di finale contro il cileno Alejandro Tabilo.

Nel corso del primo set, con il punteggio di 3-2 a favore dell’avversario, Carabelli ha interrotto la routine del cambio di campo in modo del tutto inaspettato. Seduto in panchina, ha aperto il borsone e ne ha estratto un paio di forbici, attirando subito l’attenzione di pubblico e telecamere.

Senza fretta, il tennista argentino ha iniziato a sfoltirsi la frangia, tagliando una ciocca di capelli con gesti rapidi ma precisi. Dopo aver sistemato leggermente l’acconciatura con le mani, ha riposto le forbici e si è rialzato, pronto a rientrare in campo per continuare l’incontro.

L’episodio, tanto insolito quanto spontaneo, non ha però cambiato l’andamento del match. Carabelli ha infatti ceduto la partita in due set ad Alejandro Tabilo, salutando così il torneo neozelandese nonostante un momento che ha fatto il giro del circuito.