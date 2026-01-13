Letizia Ciampi morta alle Canarie, l'autopsia attribuisce la causa a una cardiomiopatia dilatativa

Letizia Ciampi, turista fiorentina di 47 anni, è stata trovata morta in un appartamento a Fuerteventura dopo due dimissioni ospedaliere: l’autopsia rivela che la causa del decesso è una cardiomiopatia dilatativa, una grave patologia cardiaca non diagnosticata in tempo.

Durante una vacanza di Capodanno a Fuerteventura, Letizia Ciampi, 47 anni e originaria di Firenze, è stata rinvenuta senza vita il 2 gennaio nella camera dell’alloggio che aveva affittato sull’isola. Secondo gli accertamenti autoptici, la causa del decesso è una cardiomiopatia dilatativa, una forma di malattia cardiaca che indebolisce il muscolo del cuore e che non era emersa negli esami ai quali la donna si era sottoposta prima di morire.

I fatti risalgono alla fine dell’anno: Ciampi, partita da Pisa il 31 dicembre per trascorrere qualche giorno di vacanza, ha iniziato a lamentare dolore al petto e difficoltà respiratorie poco dopo l’arrivo sull’isola. Per questi sintomi si è rivolta due volte al pronto soccorso locale, ma in entrambi i casi è stata dimessa con diagnosi che non hanno evidenziato la malattia cardiaca che poi è risultata fatale.

L’autopsia, disposta dalle autorità spagnole, ha escluso che la morte sia conseguenza di negligenza medica e ha confermato che la cardiomiopatia dilatativa, non rilevabile con i semplici esami effettuati al pronto soccorso, è alla base del decesso della donna.

Letizia Ciampi viveva a Rosano, in provincia di Firenze, dove era conosciuta anche per il suo impegno come agente di commercio e per alcune attività in ambito politico locale. La sua morte ha suscitato commozione tra amici e conoscenti, e ora la salma è in attesa delle necessarie procedure per il rimpatrio.