Diddy vende il jet da 25 milioni: il Gulfstream G550 ora registrato a San Marino

La vendita del jet privato di Sean Combs segna un passaggio netto nella sua storia recente, tra registri aeronautici aggiornati, nuove intestazioni e una condanna che ha cambiato radicalmente il suo stile di vita.

Il celebre jet nero opaco di Sean “Diddy” Combs non appartiene più al rapper. La cessione è avvenuta nell’ottobre 2025, pochi mesi dopo la condanna federale per reati connessi alla prostituzione, certificando la fine di uno dei simboli più evidenti del suo passato da imprenditore del lusso.

Il velivolo è un Gulfstream G550 prodotto nel 2015, noto per autonomia intercontinentale e allestimenti di altissimo livello. Per anni è stato uno degli aerei privati più riconoscibili associati all’immagine pubblica dell’artista.

La società Silver Air Private Jets ha confermato di non gestire più l’aereo dopo il passaggio di proprietà. I registri aeronautici statunitensi riportano infatti un cambio ufficiale di intestazione, che rende definitiva la vendita.

L’aereo, precedentemente intestato alla LoveAir LLC riconducibile a Combs, risulta ora registrato a San Marino. Il valore esatto dell’operazione non è stato comunicato, ma velivoli della stessa categoria vengono normalmente valutati tra i 15 e i 30 milioni di dollari, equivalenti a circa 13–25 milioni di euro.

Nonostante le indagini in corso, Combs aveva continuato a utilizzare il jet fino a pochi mesi prima della sentenza. Nel marzo 2024 l’aereo volò ad Antigua mentre le autorità effettuavano perquisizioni nelle sue proprietà negli Stati Uniti.

Nel luglio successivo, poco prima della condanna, il rapper aveva pubblicato un video girato proprio a bordo del velivolo, mostrando ancora una volta l’interno lussuoso dell’aereo privato.

Condannato a cinquanta mesi di reclusione, Combs dovrà scontare circa tre anni di detenzione. La cessione del jet rappresenta uno dei cambiamenti più evidenti nel suo patrimonio personale e nella gestione dei beni di alto valore.