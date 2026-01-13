Leadership italiana in Romania: storia di successo, visione e risultati concreti – il percorso di Alessandro Romei

C’è un’Italia che non fa rumore, ma costruisce valore nel mondo. Un’Italia fatta di manager che non cercano riflettori, ma risultati. Tra loro c’è Alessandro Romei, uno dei profili italiani più rispettati in Romania e in Europa dell’Est: un leader che dal 2006 guida aziende, team multiculturali e progetti complessi in settori strategici come energia, infrastrutture, oil & gas e servizi tecnici di alta complessità. Un manager che ha scelto di restare, di costruire, di innovare. E che oggi rappresenta uno dei punti di riferimento della comunità imprenditoriale italiana in Romania e nella regione.

Alessandro Romei non è semplicemente un expat di lunga data. È uno di quei leader italiani che, attraverso competenza, disciplina manageriale e una naturale capacità di costruire relazioni solide, ha contribuito concretamente alla professionalizzazione del business in Romania e in Europa dell’Est.

Arrivato per la prima volta in Romania nel 2004 e stabilitosi stabilmente dal 2006, Romei ha scelto una delle sfide più complesse immaginabili: lavorare in settori industriali critici – energia, infrastrutture, oil & gas, trasporti, supply chain – guidando organizzazioni, trasformazioni aziendali e progetti ad alto impatto.

Settori dove non contano le parole, ma la qualità dell’esecuzione, la sicurezza, la conformità, la governance.

Leadership concreta, internazionale e misurabile

Nel corso degli anni, Romei ha ricoperto ruoli esecutivi con responsabilità dirette su:

P&L

sviluppo commerciale

operations

HR

finanza

governance e risk management

Ha guidato team multiculturali, coordinato organizzazioni multicountry e affrontato sfide decisive, come processi di trasformazione profonda delle aziende – inclusa la gestione di realtà industriali provenienti dal settore statale, trasformandole in player competitivi nel mercato libero attraverso profonde operazioni di business transformation, riposizionamento strategico e rilancio operativo.

Un percorso costruito non sull’improvvisazione ma su metodo, disciplina, visione e capacità manageriale.

Governance, risultati e cultura manageriale

Uno degli elementi distintivi del suo percorso è l’attenzione maniacale alla governance:

pianificazione chiara

controllo finanziario rigoroso

accountability

gestione del rischio

qualità e sicurezza

auditabilità e credibilità

In un contesto economico spesso volatile, questa impostazione ha permesso alle organizzazioni guidate da Romei di restare profittevoli, strutturate e rispettate dai grandi clienti internazionali.

Non solo manager: costruttore di comunità, istituzioni e relazioni economiche

Parallelamente alla carriera esecutiva, Alessandro Romei ha sempre creduto nel valore delle istituzioni economiche e del networking strategico.

Ha avuto ruoli chiave in:

Confindustria Romania , fino alla Vicepresidenza

Membro del Board di Confindustria Est Europa da molti anni

iniziative imprenditoriali e associative in Polonia , come fondatore e presidente di Confindustria Polonia

Camere di Commercio italiane in Albania e Romania , ricoprendo ruolo nel CdA ed anche quello di Tesoriere

attività attuali in strutture professionali come FPIAR (Federazione dei Patronati Romeni)

partecipazione attiva al Rotary International, dove etica, leadership e servizio alla comunità sono centrali

Un percorso che testimonia una leadership che non pensa solo alle aziende, ma anche allo sviluppo dell’ecosistema economico.

Leadership nel presente: chiarezza, etica e responsabilità

In un mondo geopolitico ed economico complesso, Alessandro Romei rappresenta quel tipo di leadership che tiene insieme:

decisione e disciplina

velocità e governance

profitto e reputazione

risultati e rispetto per le persone

Non è un manager “di passaggio”, ma uno di quegli italiani che hanno scelto di costruire nel tempo, con costanza e serietà.

L’immagine dell’Italia che funziona

Oggi Alessandro Romei è considerato uno dei manager italiani più solidi, rispettati e longevi attivi in Romania. Un esempio di expat che non si è limitato semplicemente ad “andare all’estero”, ma che ha portato valore, competenza e una vera cultura manageriale, contribuendo concretamente allo sviluppo di contesti economici complessi.

La sua storia rappresenta quell’Italia che non è soltanto sinonimo di creatività, stile e tradizione, ma anche di management moderno, disciplina operativa, capacità di decisione rapida e gestione responsabile del rischio.

Un’Italia capace di competere, guidare, innovare e costruire risultati tangibili.

Nel suo percorso, l’internazionalizzazione non è stata una scelta di convenienza, ma un progetto strategico di lungo periodo: comprendere nuovi mercati, guidare team multiculturali, affrontare contesti geopolitici complessi e trasformare sfide industriali in opportunità concrete.

Il suo profilo dimostra che i leader italiani sanno unire visione strategica, capacità di esecuzione, credibilità istituzionale e rigore nella governance: qualità essenziali in settori sensibili come energia, infrastrutture, servizi tecnici e industria pesante.

Il successo di Alessandro Romei è anche motivo di orgoglio nazionale: un segnale forte di quanto l’Italia possa ancora esprimere manager di altissimo livello, capaci di competere a livello internazionale, creare valore sostenibile e rappresentare con dignità e autorevolezza il nostro Paese nel mondo.

Un caso esemplare che conferma che quando l’Italia mette al centro professionalità, leadership autentica e serietà manageriale, continua ad essere protagonista globale — non solo per storia e immagine, ma per risultati concreti.

Dove seguirlo

Chi desidera connettersi professionalmente o approfondire temi di leadership, industria e management può contattarlo su LinkedIn:

Alessandro Romei – LinkedIn