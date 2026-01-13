Leadership italiana in Romania: storia di successo, visione e risultati concreti – il percorso di Alessandro Romei
Alessandro Romei non è semplicemente un expat di lunga data. È uno di quei leader italiani che, attraverso competenza, disciplina manageriale e una naturale capacità di costruire relazioni solide, ha contribuito concretamente alla professionalizzazione del business in Romania e in Europa dell’Est.
Arrivato per la prima volta in Romania nel 2004 e stabilitosi stabilmente dal 2006, Romei ha scelto una delle sfide più complesse immaginabili: lavorare in settori industriali critici – energia, infrastrutture, oil & gas, trasporti, supply chain – guidando organizzazioni, trasformazioni aziendali e progetti ad alto impatto.
Settori dove non contano le parole, ma la qualità dell’esecuzione, la sicurezza, la conformità, la governance.
Leadership concreta, internazionale e misurabile
Nel corso degli anni, Romei ha ricoperto ruoli esecutivi con responsabilità dirette su:
P&L
sviluppo commerciale
operations
HR
finanza
governance e risk management
Ha guidato team multiculturali, coordinato organizzazioni multicountry e affrontato sfide decisive, come processi di trasformazione profonda delle aziende – inclusa la gestione di realtà industriali provenienti dal settore statale, trasformandole in player competitivi nel mercato libero attraverso profonde operazioni di business transformation, riposizionamento strategico e rilancio operativo.
Un percorso costruito non sull’improvvisazione ma su metodo, disciplina, visione e capacità manageriale.
Governance, risultati e cultura manageriale
Uno degli elementi distintivi del suo percorso è l’attenzione maniacale alla governance:
pianificazione chiara
controllo finanziario rigoroso
accountability
gestione del rischio
qualità e sicurezza
auditabilità e credibilità
In un contesto economico spesso volatile, questa impostazione ha permesso alle organizzazioni guidate da Romei di restare profittevoli, strutturate e rispettate dai grandi clienti internazionali.
Non solo manager: costruttore di comunità, istituzioni e relazioni economiche
Parallelamente alla carriera esecutiva, Alessandro Romei ha sempre creduto nel valore delle istituzioni economiche e del networking strategico.
Ha avuto ruoli chiave in:
Confindustria Romania, fino alla Vicepresidenza
- Membro del Board di Confindustria Est Europa da molti anni
iniziative imprenditoriali e associative in Polonia, come fondatore e presidente di Confindustria Polonia
Camere di Commercio italiane in Albania e Romania, ricoprendo ruolo nel CdA ed anche quello di Tesoriere
attività attuali in strutture professionali come FPIAR (Federazione dei Patronati Romeni)
partecipazione attiva al Rotary International, dove etica, leadership e servizio alla comunità sono centrali
Un percorso che testimonia una leadership che non pensa solo alle aziende, ma anche allo sviluppo dell’ecosistema economico.
Leadership nel presente: chiarezza, etica e responsabilità
In un mondo geopolitico ed economico complesso, Alessandro Romei rappresenta quel tipo di leadership che tiene insieme:
decisione e disciplina
velocità e governance
profitto e reputazione
risultati e rispetto per le persone
Non è un manager “di passaggio”, ma uno di quegli italiani che hanno scelto di costruire nel tempo, con costanza e serietà.
L’immagine dell’Italia che funziona
Oggi Alessandro Romei è considerato uno dei manager italiani più solidi, rispettati e longevi attivi in Romania. Un esempio di expat che non si è limitato semplicemente ad “andare all’estero”, ma che ha portato valore, competenza e una vera cultura manageriale, contribuendo concretamente allo sviluppo di contesti economici complessi.
La sua storia rappresenta quell’Italia che non è soltanto sinonimo di creatività, stile e tradizione, ma anche di management moderno, disciplina operativa, capacità di decisione rapida e gestione responsabile del rischio.
Un’Italia capace di competere, guidare, innovare e costruire risultati tangibili.
Nel suo percorso, l’internazionalizzazione non è stata una scelta di convenienza, ma un progetto strategico di lungo periodo: comprendere nuovi mercati, guidare team multiculturali, affrontare contesti geopolitici complessi e trasformare sfide industriali in opportunità concrete.
Il suo profilo dimostra che i leader italiani sanno unire visione strategica, capacità di esecuzione, credibilità istituzionale e rigore nella governance: qualità essenziali in settori sensibili come energia, infrastrutture, servizi tecnici e industria pesante.
Il successo di Alessandro Romei è anche motivo di orgoglio nazionale: un segnale forte di quanto l’Italia possa ancora esprimere manager di altissimo livello, capaci di competere a livello internazionale, creare valore sostenibile e rappresentare con dignità e autorevolezza il nostro Paese nel mondo.
Un caso esemplare che conferma che quando l’Italia mette al centro professionalità, leadership autentica e serietà manageriale, continua ad essere protagonista globale — non solo per storia e immagine, ma per risultati concreti.
Dove seguirlo
Chi desidera connettersi professionalmente o approfondire temi di leadership, industria e management può contattarlo su LinkedIn: