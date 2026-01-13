Il Modern Living di Tineco conquista i media globali al CES 2026

Design ricercato, prestazioni intelligenti e rilevanza quotidiana posizionano Tineco tra i brand più celebrati del CES 2026

Il CES 2026 ha segnato una svolta per Tineco: la sua visione di Modern Living ha conquistato media internazionali, esperti del settore e l’intera community della fiera, grazie a un approccio innovativo che ha trasformato la presentazione dei prodotti in un’esperienza immersiva. All’interno di ambienti domestici contemporanei ispirati alla casa e pensati per mostrare come la tecnologia possa integrarsi con discrezione nella routine quotidiana, Tineco ha presentato le sue soluzioni smart per la cura dei pavimenti, ottenendo numerosi riconoscimenti prestigiosi e rafforzando la sua posizione di leader nel settore della pulizia intelligente.

I riconoscimenti dai media al CES 2026

FLOOR ONE S9 Scientist

Il prodotto più premiato della gamma Tineco al CES 2026 è stato il FLOOR ONE S9 Scientist, apprezzato per l’intelligenza avanzata, la pulizia profonda e l’esperienza utente evoluta. Media ed esperti hanno inoltre evidenziato la capacità del dispositivo di adattarsi automaticamente alle diverse tipologie di sporco, garantendo risultati efficaci e precisi in una pluralità di scenari domestici reali.

· thekitchn Best in Show 2026

· Trusted Reviews Innovation Award CES 2026

· Digital Trends Publisher Awards CES 2026 Winner

· Reviewed CES Awards 2026

· InsideDigital & nextpit Community’s Choice Award 2026 – Best Product Nominee

· GADGETY Awards Best of Showstoppers CES 2026

· MAXIM Best of CES 2026

FLOOR ONE Station S9 Artist

Celebrata per l’unione di estetica evoluta e prestazioni elevate, la lavapavimenti S9 Artist ha conquistato i media attenti al design, trasformando la pulizia quotidiana in un’esperienza fluida, silenziosa e visivamente raffinata. La Smart Refresh Station integrata e il sistema di manutenzione automatica sono stati particolarmente apprezzati per la loro capacità di inserirsi con naturalezza negli ambienti domestici contemporanei.

· GADGETY Awards Best of Showstoppers CES 2026

· InsideDigital & nextpit Community’s Choice Award 2026 – Best Product Nominee

FLOOR ONE i7 Fold

Pensata per gli ambienti urbani e compatti, la FLOOR ONE i7 Fold ha ricevuto riconoscimenti per la sua struttura leggera, il design pieghevole e la capacità di garantire una pulizia completa anche in spazi ridotti. I media ne hanno evidenziato la praticità d’uso, ideale per appartamenti moderni e stili di vita dinamici, senza rinunciare alle prestazioni.

· GADGETY Awards Best of Showstoppers CES 2026

· MAXIM Best of CES 2026

· ComputerBild CES Highlight 2026

FLOOR ONE S9 Master

Modello di punta per la pulizia degli ambienti di lusso, S9 Master è stata premiata per la qualità dei materiali e delle finiture, le funzionalità avanzate di visibilità e il sistema di guida reattivo. Le recensioni hanno sottolineato il perfetto equilibrio tra potenza e design, fissando un nuovo standard per la pulizia domestica di fascia alta.

· MAXIM Best of CES 2026

“Questi riconoscimenti sono significativi perché derivano dall’esperienza reale dei nostri prodotti, non solo dalle loro prestazioni sulla carta”, ha dichiarato Ling Leng, CEO di Tineco. “Il CES 2026 è stato la dimostrazione che quando l’ingegneria incontra il design, la tecnologia al servizio della cura della casa diventa qualcosa che le persone desiderano davvero avere nella propria vita”.

Con una community globale di oltre 23 milioni di utenti, Tineco continua a evolversi oltre i tradizionali elettrodomestici, posizionandosi come brand di Modern Living che comprende come le persone vivono, si muovono e si prendono cura dei propri spazi. I riconoscimenti ottenuti al CES 2026 riflettono la crescente fiducia dei media e dei consumatori in questa direzione.

Guardando al futuro, lo slancio acquisito al CES 2026 continuerà a guidare l’innovazione dei prodotti e la narrazione del brand, sempre con l’obiettivo di creare soluzioni intelligenti che si integrino in modo naturale, affidabile e armonioso nella vita di tutti i giorni.

Per scoprire di più su Tineco e sulle sue soluzioni premiate per la pulizia dei pavimenti, visitare it.tineco.com.

