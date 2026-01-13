La collezione Coach arriverà in The Sims 4

The Sims porterà l'alta moda nelle case dei Sims con la collezione Coach oggi 13 gennaio con un aggiornamento gratuito del gioco base The Sims 4 su PC tramite l'EA app, Epic Games Store e Steam, nonché su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Questa collaborazione di tendenza coniuga l'iconica maestria di Coach e l'inconfondibile stile di The Sims con nove articoli inediti di "Crea un Sim" e della modalità Costruisci. Dai classici casual chic di tutti i giorni ai capi di spicco più audaci fino agli arredi nel tipico stile di Coach, questo aggiornamento dà un tocco di lusso alla quotidianità dei vostri Sims.

Se i Sims credono che gli accessori siano fondamentali per completare il look e l'arredamento, questa è la collezione che fa per loro!I giocatori possono inoltre scaricare l'unità familiare The Carriage House e la stanza In The Bag dalla Galleria di The Sims 4.

Abbiamo tre nuovi amici alla moda che vivono sotto lo stesso tetto inseguendo grandi sogni, look audaci e un pizzico di intrigo, il tutto sfoggiando i propri articoli di Coach preferiti in un nuovo ambiente.