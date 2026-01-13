Iran, opzioni di attacco sul tavolo di Trump: nel mirino siti missilistici e nucleari
Mentre resta aperto il canale diplomatico, Washington valuta possibili risposte contro Teheran. Il dossier arriva oggi sulla scrivania di Trump, con scenari che vanno dal cyberspazio alle strutture di sicurezza interne iraniane.
Il Dipartimento della Difesa statunitense ha preparato un ventaglio di opzioni militari da sottoporre al presidente Donald Trump in relazione alle tensioni con l’Iran. Le ipotesi includono interventi contro installazioni missilistiche e parti del programma nucleare di Teheran, già colpite durante il conflitto di dodici giorni scoppiato a giugno.
Secondo fonti governative, l’amministrazione continua a considerare prioritaria la via diplomatica. Tuttavia, sul tavolo restano anche scenari operativi più mirati, costruiti per limitare l’escalation e ridurre il rischio di un confronto diretto su larga scala.
Tra le alternative ritenute più probabili figurano un attacco informatico contro infrastrutture strategiche iraniane oppure un’azione mirata sull’apparato di sicurezza interna, accusato di reprimere con la forza le manifestazioni di piazza.
Il presidente riceverà oggi un briefing dettagliato con tutte le possibili opzioni. La decisione definitiva, però, non è attesa nell’immediato: la risposta americana potrebbe arrivare solo nei prossimi giorni e comportare una reazione da parte di Teheran, con nuove tensioni nell’area mediorientale.