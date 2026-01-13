Pitti Uomo 109: a Firenze il menswear tra ricerca, business e nuove visioni

Pitti Uomo 109 apre a Firenze con 750 brand, nuovi format espositivi, designer internazionali e un programma che riflette il cambiamento del menswear tra ricerca, business e contaminazioni culturali.

Da martedì 13 a venerdì 16 gennaio, la Fortezza da Basso ospita la 109ª edizione di Pitti Uomo, confermando Firenze come centro nevralgico del menswear internazionale. L’evento presenta le collezioni Autunno/Inverno 2026-2027 e fotografa l’evoluzione di stile, mercati e consumatori.

Sono 750 i brand coinvolti, con una presenza estera che sfiora il 47%. Una partecipazione che rafforza il ruolo del salone come punto di incontro privilegiato per buyer di alto profilo, stampa specializzata e operatori dei mercati emergenti.

Il calendario di eventi, talk e presentazioni accompagna i visitatori in un percorso che unisce business, cultura e scoperta. L’obiettivo è valorizzare i protagonisti del settore e offrire una visione concreta delle trasformazioni in atto.

Secondo l’amministratore delegato Raffaello Napoleone, ogni edizione nasce da un lavoro continuo di osservazione diretta delle scene fashion, dei negozi e dei consumatori. Da questo dialogo tra domanda e offerta prende forma l’identità di Pitti Uomo come piattaforma di opportunità reali.

Il Ministero degli Affari Esteri, insieme a ICE, sostiene il progetto di internazionalizzazione dei saloni moda 2026, favorendo l’arrivo a Firenze dei principali operatori esteri e rafforzando la comunicazione del Made in Italy nel mondo.

UniCredit, main partner dal 2020, continua a supportare Pitti Immagine attraverso iniziative dedicate allo sviluppo dei territori e alla formazione, come la CFMI Academy. Durante il salone, l’UniCredit Theatre ospita incontri su moda, economia, innovazione e sostenibilità.

Il tema di questa edizione è Motion, inteso come movimento, trasformazione e racconto. La campagna visiva, firmata da Chris Vidal e Tuomas Laitinen di SSAW, interpreta il concetto attraverso scatti in bianco e nero che esaltano dinamismo ed eleganza fluida.

Anche l’allestimento contribuisce all’esperienza immersiva. Collaborazioni artistiche e architettoniche trasformano gli spazi in un percorso tra moda, design e arte. L’installazione “Ancient/New Site” di Marc Leschelier accoglie i visitatori davanti al Padiglione Centrale.

La sezione Futuro Maschile si presenta con un nuovo layout firmato DWA Design Studio, pensato per dialogare con le collezioni di ricerca e valorizzarne l’approccio innovativo.

Tra le principali novità spicca Hi Beauty, area dedicata alla profumeria indipendente e di ricerca. Dodici marchi internazionali raccontano una nuova idea di retail, dove moda e fragranze convivono in un’esperienza sensoriale e trasversale.

La manifestazione è articolata in cinque sezioni: Fantastic Classic, Futuro Maschile, Dynamic Attitude, Superstyling e I Go Out. Un percorso che va dal tailoring formale allo streetwear, fino all’outdoor lifestyle.

Fantastic Classic riunisce le eccellenze del guardaroba elegante, tra maison storiche e realtà artigianali che reinterpretano la sartoria in chiave contemporanea.

Futuro Maschile rappresenta il laboratorio del menswear evoluto, con collezioni che fondono tradizione, materiali innovativi e dettagli luxury in una visione internazionale.

Dynamic Attitude propone outfit pensati per la vita attiva, dove tecnologia, comfort e citazioni vintage convivono in uno stile funzionale e urbano.

Superstyling anticipa le tendenze con silhouette sperimentali, materiali trasversali e un’estetica che supera i confini stagionali e di genere.

I Go Out esplora l’outdoor come linguaggio lifestyle, con particolare attenzione alle calzature e a capi pensati per muoversi tra natura e città.

Tra i protagonisti dell’edizione figurano i Guest Designer Hed Mayner e Soshi Otsuki, che porteranno a Firenze due visioni sartoriali differenti ma complementari, tra approccio architettonico e sensibilità giapponese.

Shinyakozuka sarà al centro dello Special Event con una sfilata realizzata in collaborazione con Japan Fashion Week Organization, oltre a uno spazio espositivo nella sezione Futuro Maschile.

Scandinavian Manifesto torna in Fortezza con una selezione di brand nordici e un programma di networking ispirato alla cultura scandinava.

Pitti Mags, l’edicola curata da Frab’s Magazines, trova una nuova collocazione nel Cavedio del Padiglione Centrale, offrendo una selezione aggiornata di magazine indipendenti su moda, arte, design e lifestyle.

Debutta in Europa il progetto Sebiro Sanpo, una passeggiata-sfilata che attraversa il centro storico di Firenze raccontando la contemporaneità del menswear formale attraverso una visione giapponese del tailoring.