Sciopero 13 gennaio, taxi e scuola in protesta: servizi a rischio in tutta Italia

Disagi diffusi tra trasporti e istruzione per la giornata di sciopero del 13 gennaio: taxi fermi quasi ovunque, proteste nelle scuole e manifestazioni previste nella capitale con cortei e presìdi istituzionali.

La giornata di oggi, martedì 13 gennaio, è segnata da una nuova mobilitazione che coinvolge trasporti e istruzione. Dopo la protesta di ieri, il personale scolastico torna a incrociare le braccia, mentre il comparto taxi avvia uno stop nazionale che rischia di creare disagi in molte città.

A Roma la protesta dei tassisti assume una forma visibile: delegazioni provenienti da diverse città si ritrovano a Fiumicino per poi muoversi in corteo verso il centro, con arrivo previsto tra Piazza Bocca della Verità e Piazza Montecitorio, dove è annunciato un presidio statico in tarda mattinata.

Lo sciopero dei taxi dura ventiquattro ore su quasi tutto il territorio nazionale, con l’unica eccezione dell’Umbria. Ad aderire sono numerose sigle di categoria, mentre restano fuori alcune organizzazioni come Uri e il consorzio itTaxi.

Secondo i promotori, il servizio taxi è un servizio pubblico regolato, con tariffe comunali e obblighi precisi verso gli utenti. Un modello che, sostengono, sarebbe oggi minacciato dall’ingresso di grandi piattaforme private basate su algoritmi e logiche di profitto.

I tassisti rivendicano la difesa di un sistema considerato sicuro, trasparente ed equo, e denunciano il rischio di una trasformazione che potrebbe indebolire tutele e controlli. Al centro della protesta anche la tutela del lavoro e del reddito delle famiglie che dipendono dal settore.

Tra le richieste avanzate figurano il completamento della legge 12 del 2019 contro l’abusivismo, regole più stringenti per le piattaforme digitali e una protezione più netta del servizio pubblico locale.

Parallelamente, la giornata resta complessa anche per il mondo dell’istruzione. Lo sciopero proclamato da Flp, Confsai, Conalpe e Csle coinvolge docenti e personale ATA, sia a tempo determinato sia indeterminato, nelle scuole pubbliche, comunali e private.

Dai nidi alle università, la regolarità delle attività non è garantita. Le lezioni e i servizi dipendono dalla presenza effettiva del personale, con possibili variazioni negli orari e nella gestione delle strutture.

La mobilitazione conferma una giornata ad alta tensione per cittadini, famiglie e pendolari, chiamati a fare i conti con uno scenario di servizi ridotti e possibili interruzioni in più settori chiave.