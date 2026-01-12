Xiaomi e Olimpia Milano: un’unione leggendaria

Xiaomi annuncia oggi la partnership con EA7 Emporio Armani Olimpia Milano in qualità di Sponsor per le categorie smartphone e tablet. Per il brand, l'accordo con il rinomato Club italiano di basket rappresenta una scelta strategica, volta a consolidare la propria presenza nel contesto dello sport e dell'intrattenimento.

La scelta di Olimpia Milano non è casuale: con i suoi 90 anni di storia – traguardo che il Club festeggia proprio quest’anno – incarna una “ resistenza leggendaria ”, fatta di continuità, capacità di superare le sfide e di competere ai massimi livelli stagione dopo stagione. Una storia che rispecchia perfettamente i valori e la filosofia della nuova serie REDMI in arrivo ufficialmente in Italia il 15 gennaio. Infatti, REDMI Note 15 Series è pensata per offrire prestazioni durature nel tempo e accompagnare gli utenti nel quotidiano, grazie alla sua resistenza leggendaria.

Nel corso della stagione 2025/2026, Xiaomi affiancherà Olimpia Milano e tutti gli appassionati di basket con attivazioni dedicate volte a valorizzare il ruolo della tecnologia nel rendere l’esperienza sportiva più connessa e coinvolgente.

" Siamo entusiasti e contenti di annunciare la partnership con Olimpia Milano, una squadra che rappresenta eccellenza, determinazione e innovazione .” Afferma Micheal Feng, Country Manager Xiaomi Italia , “ Fin da subito abbiamo riconosciuto una forte sintonia tra il lancio della nuova REDMI Note 15 Series e i valori del club meneghino, in particolare il concetto di resistenza leggendaria. I 90 anni di storia di Olimpia Milano testimoniano una solidità e una continuità che l’hanno resa un’icona del basket italiano ed europeo, gli stessi principi che caratterizzano la nuova REDMI Note 15 Series, progettata per offrire prestazioni affidabili e durature nel tempo .”

“ La collaborazione con Xiaomi nasce sotto i migliori auspici perché i valori che intendono promuovere sono gli stessi che caratterizzano l’Olimpia da 90 anni. Come club siamo orgogliosi di riuscire quotidianamente ad abbinare tradizione e innovazione: farlo attraverso la collaborazione con un brand come Xiaomi e’ esattamente parte della nostra cultura societaria ” afferma Christos Stavropoulos, General Manager di EA7 Emporio Armani Olimpia Milano