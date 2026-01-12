Donna incinta multata per sosta, giudice respinge ricorso: 'Poteva andare a piedi

Era stata multata due volte per aver superato il limite della sosta a disco orario mentre era al settimo mese di gravidanza, e il suo ricorso contro le multe è stato respinto dal giudice, che ha ritenuto non valide le motivazioni presentate.