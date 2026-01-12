Crans-Montana, attesa per la decisione sull'arresto di Jacques Moretti
Il Tribunale vallesano valuta la conferma della custodia cautelare per Jacques Moretti, gestore del locale coinvolto nella strage di Capodanno. Emergono precedenti indagini su prestiti Covid e condizioni di lavoro.
A Crans-Montana sono ore di attesa per Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation, al centro della strage avvenuta nella notte di Capodanno. L’uomo è detenuto in via cautelare da venerdì 9 gennaio e oggi il Tribunale vallesano per le Misure coercitive è chiamato a stabilire se confermare la misura restrittiva.
La moglie, Jessica Moretti, resta invece in libertà vigilata con braccialetto elettronico. Secondo la procura, il fermo del marito è stato disposto per il concreto pericolo di fuga. La normativa svizzera prevede che la decisione sulla convalida arrivi entro 96 ore dall’arresto.
Leggi anche Crans-Montana, chi sono Jacques e Jessica Moretti proprietari del locale Le Constellation
Intanto emergono elementi del passato giudiziario della coppia. Già nel 2020 i coniugi Moretti erano stati oggetto di verifiche legate ai prestiti Covid concessi agli esercizi pubblici durante la pandemia. In quell’occasione avrebbero ottenuto 75.500 franchi, pari a circa il 10% del fatturato del locale.
Parte della somma era stata destinata all’acquisto di una Maserati del valore di oltre 33mila franchi, inserita in un parco auto già composto da Mercedes, Bentley e Porsche Cayenne. Dopo un anno di accertamenti, le autorità avevano archiviato il fascicolo, ritenendo che l’auto fosse registrata come bene aziendale e non personale.
Nel 2022 una nuova indagine aveva coinvolto la coppia, questa volta su iniziativa dell’Ispettorato del Lavoro. Alcuni dipendenti avevano segnalato presunte irregolarità nei locali Le Constellation e Le Senso, entrambi gestiti dai Moretti.
Tra le contestazioni figuravano orari non rispettati, turni notturni non retribuiti e pause obbligatorie non garantite. Gli ispettori avevano effettuato sopralluoghi, ma l’esito ufficiale dei controlli non è mai stato reso pubblico.
Ora l’attenzione torna sul presente, con la decisione del tribunale destinata a stabilire se la custodia cautelare di Jacques Moretti dovrà proseguire o essere revocata.