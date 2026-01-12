Due italiani liberati in Venezuela: Trentini e Burlò tornano verso l'Italia

Due cittadini italiani detenuti in Venezuela sono stati rilasciati e si trovano ora all’ambasciata italiana a Caracas in attesa di tornare in patria dopo mesi di detenzione.

Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati liberati dalle autorità venezuelane e sono ora nella sede dell’ambasciata d’Italia a Caracas, come ha reso noto il ministro degli Esteri Antonio Tajani nelle prime ore di lunedì. La loro liberazione arriva dopo oltre 400 giorni di detenzione per il cooperante Trentini e un periodo simile per l’imprenditore Burlò, entrambi trattenuti in carcere senza accuse chiarite.

Tajani ha spiegato di aver parlato con i due connazionali, che sono in buone condizioni, e ha sottolineato che la decisione di rilassarli è un segnale positivo da parte della presidente ad interim Delcy Rodríguez, ringraziata dal governo italiano per la collaborazione.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso soddisfazione per l’esito della vicenda, affermando che un aereo già è decollato da Roma per riportare i due uomini in Italia e ha ringraziato le autorità venezuelane e gli operatori italiani che hanno lavorato dietro le quinte per ottenere questo risultato.

I familiari di Trentini hanno reagito con emozione alla notizia, raccontando che aspettavano questo momento da oltre 423 giorni e chiedendo rispetto per la loro privacy mentre si riuniscono e si riprendono dalle difficoltà vissute nei mesi di prigionia.

Il trasferimento all’ambasciata è avvenuto senza che i due fossero incappucciati, e lì sono stati accolti dal personale diplomatico in attesa del volo di ritorno in Italia nelle prossime ore.