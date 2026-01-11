Can Yaman smentisce le accuse: nessun arresto per droga, è tutto falso

Dalle accuse circolate in Turchia al ritorno a Roma: Can Yaman interviene pubblicamente per smentire le voci su un presunto arresto per droga, definendole infondate e frutto di notizie copiate senza verifica.

Nessun fermo, nessuna sostanza, nessuna indagine a suo carico. Can Yaman rientra a Roma e spegne le voci nate dopo un’operazione antidroga a Istanbul che, secondo alcune ricostruzioni iniziali, lo avrebbe coinvolto.

Le prime notizie diffuse dai media locali parlavano di un presunto controllo con esito negativo per l’attore. Una versione che ha iniziato a circolare rapidamente anche fuori dalla Turchia, alimentando sospetti e titoli non verificati.

A poche ore di distanza, Yaman ha scelto di intervenire direttamente. Su Instagram ha pubblicato alcune immagini che lo ritraggono nel centro di Roma, davanti al Colosseo, accompagnate da un messaggio rivolto soprattutto alla stampa italiana.

Nel post, l’attore sottolinea come da tempo sia bersaglio di notizie ostili provenienti dalla stampa turca, ma invita i media italiani a non limitarsi a riprendere quelle versioni senza controlli autonomi.

Yaman ribadisce l’assurdità dell’ipotesi: in un periodo segnato da controlli serrati e arresti eccellenti, sarebbe stato illogico esporsi in modo così evidente. Inoltre, evidenzia che, se le accuse fossero state fondate, non avrebbe potuto lasciare il Paese in tempi così rapidi.

L’attore, reduce dal successo televisivo su Raiuno con Sandokan, chiude il messaggio con toni pacati ma decisi, riaffermando la propria estraneità ai fatti e invitando a una maggiore responsabilità nella diffusione delle notizie.