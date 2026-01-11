Usa chiedono evacuazione immediata degli americani in Venezuela

I cittadini statunitensi in Venezuela devono lasciare il paese immediatamente a causa di una situazione di sicurezza estremamente instabile e della presenza di milizie armate che controllano strade e veicoli alla ricerca di americani.

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha diffuso un avviso di sicurezza molto severo invitando i propri cittadini presenti in Venezuela a partire senza ritardo, sottolineando che la situazione sul campo resta altamente rischiosa.

L’allarme, aggiornato il 10 gennaio, segnala che gruppi armati filo-governativi, noti come “colectivos”, stanno istituendo posti di blocco sulle principali arterie stradali e ispezionando i veicoli alla ricerca di cittadini americani o prove di legami con gli Stati Uniti.

Il Dipartimento di Stato ribadisce che la sicurezza in Venezuela è “instabile” e ricorda che l’ambasciata americana a Caracas ha sospeso le operazioni consolari ormai da anni, rendendo difficile fornire assistenza di emergenza ai connazionali nel paese.

Secondo l’avviso ufficiale, ora che alcuni voli internazionali sono stati parzialmente ripristinati, è consigliabile partire immediatamente per minimizzare i rischi, inclusi arresti arbitrari, sequestri, terrorismo e disordini civili.

L’allerta si inserisce in un contesto di tensione crescente dopo eventi che hanno profondamente scosso il panorama politico venezuelano e le relazioni con gli Stati Uniti.