L'amore di Kirsti Moseng per Oliviero Toscani: genio, incontri e vita insieme

Un racconto intenso dell’amore tra Kirsti Moseng e Oliviero Toscani, tra aneddoti sul loro primo incontro, il legame profondo e la visione di lei sul genio creativo del marito.

Kirsti Moseng ricorda con vivida intensità il marito, il celebre fotografo Oliviero Toscani, definendolo un genio creativo spesso frainteso nel suo Paese. Moseng racconta di come si sono incontrati, con Toscani che, colpito dalla sua presenza, disse scherzando ai suoi collaboratori che voleva una modella e non una contadina.

I due si conobbero quando entrambi erano all’apice delle loro carriere: lei come modella e lui come artista della fotografia. Dopo quel primo scambio, la loro relazione si consolidò rapidamente, con Kirsti che scelse di seguire Oliviero lasciando Parigi per la campagna italiana.

Il loro matrimonio durò oltre cinquant’anni, durante i quali vissero principalmente a Casale Marittimo, in Toscana, coltivando una famiglia con tre figli. La coppia seppe coniugare la vita personale con le sfide professionali, attraversando insieme successi, provocazioni artistiche e scelte di vita non convenzionali.

Moseng sottolinea come Toscani abbia vissuto sempre con intensità, amando la vita e lavorando con passione fino agli ultimi anni, nonostante le difficoltà della malattia che lo portò via nel 2025. Il suo ricordo è quello di un uomo che ha saputo trasformare la fotografia in un mezzo di provocazione e riflessione.