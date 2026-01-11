Uomo accusato di aver ucciso sei persone, tra cui una bambina di 7 anni, in Mississippi

In Mississippi un uomo di 24 anni è accusato di aver ucciso sei persone, tra cui alcuni suoi familiari e una bambina di 7 anni, in una serie di sparatorie avvenute in tre diverse abitazioni, prima di essere arrestato dalla polizia.

Un grave episodio di violenza ha scosso la comunità rurale di Cedarbluff, nel Mississippi, dove un uomo di 24 anni è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso sei persone durante una sparatoria multipla avvenuta venerdì sera su tre diversi siti.

Le autorità locali hanno identificato il sospetto come Daricka M. Moore, che secondo gli inquirenti ha iniziato la sua azione mortale nella casa di famiglia su David Hill Road, dove ha sparato e ucciso il padre, il fratello e lo zio, tutti colpiti alla testa.

Successivamente Moore avrebbe rubato il veicolo di un parente e si sarebbe recato presso un’altra abitazione su Blake Road, dove ha forzato l’ingresso. Qui ha tentato di compiere una violenza sessuale e, sempre secondo quanto riferito dalla polizia, ha sparato e ucciso una bambina di 7 anni, sua cugina di secondo grado, mentre la madre e un altro bambino erano presenti.

Dopo la doppia sparatoria, il sospetto si sarebbe diretto verso un terzo luogo su Siloam-Griffith Road, dove ha ucciso altre due vittime, identificate come Barry e Samuel Bradley, anch’essi feriti mortalmente alla testa.

Le forze dell’ordine hanno fermato Moore poco prima di mezzanotte in un posto di blocco, armato di fucile e pistola, e l’hanno incriminato per omicidio di primo grado. Il pubblico ministero ha indicato che i capi d’accusa potrebbero essere aggiornati a omicidio capitale e che la pena di morte è sotto esame.

Le autorità non hanno ancora chiarito il movente, e il caso ha lasciato profondamente sconvolta la comunità locale, descritta come in lutto per la tragedia che ha colpito più famiglie nella stessa notte.