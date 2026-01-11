Pupo difende Signorini: parole sull'inchiesta e le accuse al Grande Fratello

Pupo, ex opinionista del Grande Fratello Vip, difende Alfonso Signorini dalle gravi accuse che lo coinvolgono, negando collegamenti tra il conduttore e i presunti abusi e contestualizzando le critiche all’interno del mondo dello spettacolo.

In un intervento su Il Resto del Carlino, Pupo racconta la sua esperienza lavorativa accanto ad Alfonso Signorini, con cui ha condiviso due edizioni del Grande Fratello Vip durante il periodo del Covid, e si schiera in sua difesa di fronte alle pesanti accuse emerse nelle ultime settimane.

Il cantante afferma di conoscere bene Signorini e, pur riconoscendo che in chi lavora nello spettacolo possono emergere comportamenti discutibili o “borderline”, esclude che questi abbiano qualcosa a che vedere con le accuse di violenza sessuale ed estorsione mosse da Antonio Medugno, come rilanciato da Fabrizio Corona nel suo format web.

Pupo sottolinea che dietro la scelta dei concorrenti del reality non c’è solo il conduttore, ma una complessa macchina produttiva che coinvolge società come Mediaset ed Endemol e numerosi professionisti, la cui responsabilità contribuisce alla riuscita del programma.

Secondo il cantante, la vicenda finirà per rientrare senza esiti giudiziari importanti e finirà nel lungo elenco di notizie infondate che, a suo avviso, stanno danneggiando il lavoro nel settore televisivo.

Le accuse contro Signorini sono esplose dopo le esternazioni di Fabrizio Corona e la denuncia di Antonio Medugno, che ha segnalato presunti abusi legati alla selezione dei concorrenti del Grande Fratello. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo, mentre Signorini ha respinto tutte le imputazioni e si è autosospeso dai propri incarichi con Mediaset, mantenendo il ruolo di direttore editoriale di Chi.