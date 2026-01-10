Siria, raid Usa contro ex postazioni Isis nel deserto di Deir ez-Zor

Raid aerei nel deserto siriano: velivoli Usa avrebbero colpito aree già controllate dall’Isis nei pressi di Deir ez-Zor, secondo fonti mediatiche locali rilanciate in Israele.

Operazioni aeree statunitensi sarebbero state condotte nelle ultime ore nella parte occidentale della provincia di Deir ez-Zor, in un’area caratterizzata da ampie zone desertiche e scarsamente abitate.

Le incursioni avrebbero interessato in particolare le località di Ayta e Shiha, territori in passato utilizzati come basi logistiche e punti di appoggio dallo Stato islamico.

Secondo quanto riferito da emittenti siriane, gli obiettivi colpiti non sarebbero attualmente presidi attivi, ma strutture residue riconducibili a ex avamposti dell’organizzazione jihadista.

Le informazioni sono state rilanciate anche da media israeliani, che citano fonti locali senza fornire dettagli su eventuali danni o vittime.