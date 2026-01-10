Anno Giubilare Francescano per l'800º anniversario del transito di San Francesco d'Assisi

Dal 10 gennaio 2026 al 10 gennaio 2027 papa Leone XIV ha istituito un Anno Giubilare dedicato all’ottocentesimo anniversario del transito di San Francesco d’Assisi, invitando i fedeli a seguire il suo esempio di santità e pace.

Il 10 gennaio 2026 è stato promulgato un decreto papale che istituisce uno speciale Anno Giubilare Francescano in memoria degli 800 anni dal transito di San Francesco d’Assisi, che durerà fino al 10 gennaio 2027 e invita i cristiani a imitare il carisma di pace e santità del Poverello di Assisi.

In questo periodo straordinario di grazia, la Penitenzieria Apostolica concede l’indulgenza plenaria a chi adempie alle consuete condizioni spirituali e compie un pellegrinaggio alle chiese conventuali francescane o ai luoghi di culto dedicati a San Francesco nel mondo.

L’iniziativa è rivolta in particolare ai membri delle Famiglie Francescane di tutti gli ordini, agli istituti di vita consacrata, alle società di vita apostolica e alle associazioni che si ispirano alla spiritualità francescana, ma la grazia di questo anno speciale è aperta a tutti i fedeli con cuore sincero.

Per coloro che, per età o malattia, non possono muoversi, è prevista la possibilità di ottenere l’indulgenza partecipando spiritualmente alle celebrazioni giubilari e offrendo le proprie preghiere e sofferenze a Dio.

Il proclama sottolinea come questo Anno di San Francesco intenda trasformare l’esperienza di pellegrinaggio giubilare in un rinnovato impegno di carità, santificazione personale e testimonianza evangelica nel mondo contemporaneo, seguendo le orme del Santo che scelse povertà e umiltà per vivere pienamente il Vangelo.