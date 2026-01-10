Ucraina, droni abbattuti e incendi: l'Onu condanna gli attacchi russi

Nuova escalation nel conflitto tra Russia e Ucraina: droni intercettati, incendi e feriti. L’Onu denuncia attacchi contro infrastrutture civili e ribadisce la violazione del diritto umanitario internazionale.

Il conflitto in Ucraina registra un nuovo capitolo di tensione. Il ministero della Difesa russo ha riferito di aver intercettato 59 droni ucraini nelle ultime ore su diverse aree della Federazione, tra cui la zona del Mar Nero e la regione di Krasnodar.

Una parte dei detriti è caduta nella località di Oktyabrsky, nella regione di Volgograd. Secondo le autorità locali, un deposito di petrolio è stato colpito, provocando un vasto incendio. Le fiamme hanno reso necessaria l’evacuazione preventiva dei residenti delle aree vicine.

Sul fronte opposto, la regione ucraina di Dnipropetrovsk ha segnalato tre feriti dopo un attacco notturno con droni. Il governatore Oleksandr Hanzha ha precisato che un uomo è rimasto ferito a Dnipro, mentre altre due persone sono state colpite a Kryvyj Rih.

Gli impatti hanno causato incendi e danni alle infrastrutture energetiche, con conseguenti blackout in diversi quartieri. Le difese aeree ucraine, secondo le comunicazioni ufficiali, sono riuscite a neutralizzare 27 velivoli senza pilota.

La reazione delle Nazioni Unite non si è fatta attendere. Il Segretario Generale António Guterres ha espresso una dura condanna per gli attacchi contro obiettivi civili, sottolineando le gravi conseguenze per la popolazione ucraina.

Nella nota diffusa dall’Onu si parla di vittime tra i civili e di milioni di persone rimaste senza servizi essenziali come elettricità, riscaldamento e acqua, in un contesto già segnato da una profonda emergenza umanitaria.

I dati delle Nazioni Unite indicano almeno quattro morti a Kiev e circa venticinque feriti, tra cui tre bambini. Migliaia di abitazioni sono rimaste senza corrente e un edificio riconducibile all’Ambasciata del Qatar ha riportato danni.

Guterres ha ribadito che gli attacchi contro civili e infrastrutture violano il Diritto Internazionale Umanitario, definendoli inaccettabili e privi di qualsiasi giustificazione.