Giampaolo Bonacchi, storico fondatore del calcio femminile pistoiese

L’84enne Giampaolo Bonacchi, figura centrale del calcio femminile pistoiese e fondatore delle Worange, è morto dopo essere stato colto da malore durante una partita e ricoverato a Livorno nei giorni scorsi.

Giampaolo Bonacchi si è spento all’età di 84 anni nell’ospedale di Livorno dove era ricoverato dal giorno dell’Epifania, dopo essere stato colpito da un malore mentre seguiva una gara delle Worange, squadra femminile di calcio di Pistoia che aveva contribuito a creare e far crescere.

Le prime notizie diffuse dalla struttura sanitaria livornese avevano dato speranza a famiglia e tifosi, ma poi una complicazione improvvisa ha aggravato il quadro clinico, causando il decesso di Bonacchi.

Il club arancione ha ricordato Bonacchi come un punto di riferimento fondamentale per la squadra: «La nostra grande famiglia ha perso un nonno, un padre, un fratello», si legge nel messaggio di cordoglio rivolto anche alla moglie Laura e ai figli Andrea e Marco.

Bonacchi fu tra i promotori della Cf Pistoiese nel 2016, portandola fino alla Serie C e poi, nonostante difficoltà che portarono alla liquidazione, ricostruendo insieme alla presidente Lida Bettarini l’identità delle Worange e l’affiliazione con la Fc Pistoiese.

Anche la Pistoiese ha espresso il proprio dolore con un messaggio ufficiale di ringraziamento per il contributo dato al mondo del calcio locale, sottolineando l’eredità lasciata dall’uomo e dirigente sportivo.