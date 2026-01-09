FIFA sceglie TikTok come Preferred Platform per i Mondiali 2026

Home / Social News / FIFA sceglie TikTok come Preferred Platform per i Mondiali 2026

TikTok sarà la prima piattaforma social “Preferred Platform” scelta dalla FIFA per amplificare la copertura e i contenuti dei Mondiali FIFA 2026, portando clip, dietro le quinte e iniziative per creator e broadcaster direttamente nell’app.