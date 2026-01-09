FIFA sceglie TikTok come Preferred Platform per i Mondiali 2026
TikTok sarà la prima piattaforma social “Preferred Platform” scelta dalla FIFA per amplificare la copertura e i contenuti dei Mondiali FIFA 2026, portando clip, dietro le quinte e iniziative per creator e broadcaster direttamente nell’app.
La FIFA ha siglato un accordo inedito con TikTok, designando per la prima volta questa app come “Preferred Platform” per la Coppa del Mondo FIFA 2026, con l’obiettivo di espandere la visibilità dei contenuti video legati all’evento e coinvolgere tifosi e creator a livello globale.
La collaborazione, che si estende fino alla fine del 2026, si basa su una precedente sinergia andata oltre i 10 miliardi di visualizzazioni durante i Mondiali femminili del 2023, e punta a offrire una copertura ancora più ampia e originale del torneo itinerante in Nord America.
Al centro dell’accordo c’è un hub dedicato all’interno di TikTok, alimentato dalla tecnologia GamePlan, dove gli utenti troveranno contenuti esclusivi, informazioni su partite e biglietti, oltre a strumenti interattivi come sticker personalizzati, filtri e funzioni di gamification per aumentare il coinvolgimento durante il torneo.
Questa intesa apre nuove possibilità anche per i partner media ufficiali: broadcaster e creator potranno trasmettere in live streaming parti selezionate delle gare, pubblicare clip curate e accedere a materiali prodotti dalla FIFA appositamente per TikTok, con metodi di monetizzazione attraverso soluzioni pubblicitarie premium.
Il programma prevede inoltre un avanzato pacchetto per creator globali, con accesso a momenti riservati come conferenze stampa e sessioni di allenamento, oltre alla possibilità per una platea più ampia di co-creare contenuti usando filmati d’archivio FIFA, amplificando così narrazioni autentiche e dietro le quinte dell’evento.