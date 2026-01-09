Gomorra – Le origini: trama primi due episodi

Pietro Savastano è un adolescente di Secondigliano nel 1977, affamato di riscatto e attratto dal mondo criminale. Nei primi due episodi di Gomorra – Le origini, tra sogni di potere e il primo amore per Imma, scopre che la strada verso il successo è oscura.

La storia si apre nella Napoli degli anni Settanta, tra strade polverose e contrabbando di sigarette, dove un giovanissimo Pietro Savastano vive da orfano in uno dei quartieri più difficili della città. Il ragazzo, sedicenne con grandi ambizioni, passa il tempo con gli amici al Bar America, il ritrovo locale dove si svolgono anche incontri clandestini e piccoli affari. È qui che Pietro osserva con ammirazione Angelo, detto ‘A Sirena, carismatico e potente, figura capace di incarnare tutto ciò che lui desidera: denaro, rispetto e libertà.

In cambio di favori, Pietro e i suoi compagni iniziano a compiere piccoli incarichi per ‘A Sirena, convinti che questa sia la strada per uscire dalla miseria. Presto però il ragazzo scopre che il mondo che tanto idolatra non è fatto solo di fascino e vantaggi, e che le scelte che sembrano semplici possono avere un prezzo pesante.

Tra i vicoli di Secondigliano, Pietro incrocia anche Imma, una coetanea che proviene da una realtà sociale molto diversa, studiosa di musica con sogni di andare a studiare negli Stati Uniti. Il loro incontro risveglia nel protagonista emozioni nuove e intense, ma Pietro si sente inadeguato e teme che la sua provenienza gli impedisca di conquistare il cuore di Imma e affermarsi lontano da Napoli.