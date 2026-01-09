Fiat Qubo L ridefinisce il multispazio per il 2026

Nuova Fiat Qubo L debutta come monovolume familiare altamente versatile: spaziosa, modulare e con ampia scelta di motorizzazioni pronta ad arrivare nelle concessionarie nel 2026.

Fiat torna nel segmento delle monovolume con la Qubo L, presentata al Salone di Bruxelles 2026 come primo modello del marchio per l’anno. È pensata per chi cerca praticità quotidiana e spazio per famiglia e carichi, con configurazioni da 5 o 7 posti e una lunghezza che arriva fino a 4,75 metri per l’allestimento più capiente.

All’interno, la modularità è un punto di forza: la variante a sette posti offre sedili regolabili e configurazioni flessibili, mentre numerosi vani consentono di sistemare facilmente oggetti grandi o ingombranti. Il sedile anteriore passeggero ribaltabile permette di trasportare carichi lunghi fino a tre metri.

La gamma di propulsori è ampia: motori diesel da 100 o 130 CV con cambio manuale o automatico, un benzina da 110 CV e una versione elettrica da 136 CV disponibile sulla configurazione a cinque posti. Gli allestimenti si articolano in POP, ICON e LA PRIMA, con una scelta di colori che spazia dal Bianco Gelato al Nero Cinema, Verde Foresta e Blu Riviera.

Tra gli elementi pratici spiccano il tetto in vetro multifunzione e il portellone posteriore con lunotto apribile, che facilitano l’accesso al bagagliaio senza dover sollevare l’intero portellone. Sistemi come l’Extended Grip Control migliorano trazione e controllo su fango, neve o ghiaia.

Gli ordini della Qubo L si apriranno a gennaio 2026 con le prime consegne previste all’inizio dell’anno, segnando il ritorno di questo tipo di vettura nella gamma Fiat dopo anni di assenza dal mercato europeo.