Filippine, barca affonda a Palawan: nove turiste italiane tratte in salvo
Nove turiste italiane sono finite in mare al largo di Palawan dopo l’affondamento di un’imbarcazione turistica. Sono rimaste tra le onde per 45 minuti prima di riuscire a lanciare l’allarme e ottenere aiuto.
L’incidente è avvenuto giovedì 8 gennaio, intorno alle 15.30 locali, nelle acque di Port Burton, sull’isola di Palawan. L’imbarcazione su cui viaggiavano le nove italiane ha imbarcato acqua fino a colare a picco, lasciando le passeggere in mare aperto.
Le donne, per non disperdersi, si sono legate tra loro mentre cercavano di restare a galla tra onde e corrente. Dopo circa 45 minuti sono riuscite a farsi notare da alcuni connazionali presenti sull’isola, che hanno immediatamente contattato i soccorsi.
A bordo non erano presenti dotazioni di emergenza, né razzi o strumenti per attirare l’attenzione. Secondo una delle passeggere, l’avvocata milanese Giovanna Fantini, anche il capitano si trovava in difficoltà in mare e non ha attivato alcuna richiesta di aiuto.
Dopo il recupero, le turiste sono state assistite dalle autorità locali. Il rientro in Italia è previsto per la giornata successiva all’incidente.