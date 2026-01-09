Sciopero 9 e 10 gennaio: aerei e treni a rischio, scuole regolari

Viaggi a rischio in tutta Italia tra oggi e domani: aerei e treni coinvolti in scioperi nazionali, con possibili cancellazioni e ritardi. Diverso invece il quadro per le scuole, dove le proteste sono state rinviate.

La giornata di oggi, venerdì 9 gennaio, si apre con forti criticità nel trasporto aereo. I lavoratori di Vueling incrociano le braccia dalle 10 alle 18, mentre per EasyJet lo stop copre l’intera giornata, dalle 00.00 alle 23.59. A queste proteste si aggiunge lo sciopero del personale Assohandlers, previsto tra le 13 e le 17.

Le ripercussioni potrebbero tradursi in ritardi, cancellazioni e riorganizzazioni dei voli, con effetti diversi a seconda degli aeroporti e delle compagnie coinvolte. Ai passeggeri è consigliato verificare lo stato del proprio volo prima di raggiungere lo scalo.

Disagi attesi anche per chi si sposta in treno. Dalle 21 di oggi fino alle 21 di domani, sabato 10 gennaio 2026, è in programma uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, che coinvolge Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Durante l’agitazione sono possibili cancellazioni, variazioni di percorso e modifiche agli orari.

Resta attivo il sistema dei servizi minimi garantiti. Nel trasporto regionale circolano i convogli essenziali nelle fasce di maggiore affluenza, tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21, mentre per la lunga percorrenza è previsto un elenco di treni assicurati.

Nessun impatto, invece, per il mondo della scuola. Lo sciopero del personale docente e ATA, inizialmente programmato per il 9 e 10 gennaio, è stato rinviato al 12 e 13 gennaio, evitando disagi a studenti e famiglie in queste due giornate.