Senato Usa approva risoluzione per vincolare Trump sull'uso della forza in Venezuela
Il Senato degli Stati Uniti ha votato una misura che limita la capacità del presidente Trump di ordinare nuove azioni militari contro il Venezuela senza l’autorizzazione preventiva del Congresso.
Il Senato americano, controllato dai repubblicani, ha approvato con 52 voti favorevoli e 47 contrari una risoluzione che richiede al presidente Donald Trump di ottenere il via libera del Congresso prima di intraprendere ulteriori operazioni militari contro il Venezuela.
La proposta, promossa dal senatore democratico Tim Kaine, rappresenta una presa di distanza bipartisan dall’azione militare unilaterale avviata di recente dagli Stati Uniti in Venezuela e riflette preoccupazioni crescenti su un possibile ampliamento dell’impegno militare statunitense nella regione.
Oltre a tutti i senatori democratici, cinque repubblicani — tra cui Rand Paul e Susan Collins — hanno votato a favore, segnando una rara frattura nel partito di maggioranza.
La risoluzione dovrà ora affrontare il vaglio della Camera dei Rappresentanti, dove il sostegno appare più incerto, e potrebbe incontrare l’opposizione del presidente, che ha già espresso critiche verso il provvedimento.
Il voto arriva in un clima di forte dibattito sulla recente operazione statunitense che ha portato alla cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro, sollevando interrogativi sull’equilibrio dei poteri tra Casa Bianca e Congresso in materia di conflitti esteri.